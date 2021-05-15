У Алисы Аршавиной выпали волосы во время комы

Проблемы в жизни Аршавиной начались после расставания с футболистом. Из-за стресса брюнетка серьезно заболела и сейчас борется за свою жизнь. Чего только не перенесла Алиса в последнее время — несколько хирургических вмешательств, кому, мучительные боли. Сейчас она чувствует себя намного лучше, но до полного выздоровления еще очень далеко, передает Starhit.ru.

«Впереди у меня три операции, ноги перевязывают через день (у Аршавиной образовались пролежни). Хожу в специальной обуви, и врачи не могут сказать, когда все будет хорошо. Организм борется с аутоиммунным процессом. Волосы выпали, когда я лежала в коме», — поделилась 38-летняя брюнетка с подписчиками.

Напомним, недавно публика предполагала, что проблемы многодетной матери — результат неудачной пластики носа. Алиса опровергла подобные доводы в свой адрес, подчеркнув — она не собиралась ничего менять в своей внешности.