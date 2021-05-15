Павел Воля нашел «русскую женщину» на замену Manizha на «Евровидении»

«Песня Manizha не понравилась Матвиенко. Подумал, что Игорь Матвиенко опытный продюсер и к его мнению надо прислушаться. Рыжий же из "Иванушек" как-то нашептал на квартиру в Москве. А потом понял, что речь идет о спикере Совета Федерации», — отметил Воля, пишет Lenta.ru.

Комик обратил внимание на то, что Совет Федерации запросил у Первого канала данные о ходе голосования по выбору песни от России для участия в состязании: «Молодцы. С другими голосованиями мы разобрались».

Воля призвал заменить Manizha на конкурсе на певицу Надежду Кадышеву. «Вот тут образ русской женщины. Ей 60 лет. Все же женщины за 60 в России так выглядят. Когда изба горит, такая вот баба вылетает», — пошутил он.