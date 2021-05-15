227 км/ч по Пирита: жара вскружила голову водителю «Мерседеса»
Солнечная погода сводит с ума не только любителей позагорать, но и водителей авто. Так, на днях по Пирита теэ полиция зафиксировала скорость в 227 км/ч.
Солнечная погода сводит с ума не только любителей позагорать, но и водителей авто. Так, на днях по Пирита теэ полиция зафиксировала скорость в 227 км/ч.
Водитель был трезв и вез аж четырех пассажиров. У «Мерседеса-Бенца» были латвийские номера. Автомобиль так гнал, что полиция не успела его остановить. По словам полиции, раньше они не ловили никого в Таллинне с таким превышением.
Как говорит 32-летней водитель Роман, он хотел узнать, как быстро может ехать машина. Суд назначил высшее наказание: лишение прав на год и сдача заново всех экзаменов по вождению, а также арест на 30 суток.
Напоминаем, что разрешенная скорость по Пирита теэ - 50 км/ч.