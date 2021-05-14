«Мы сошли с ума»: экс-солистка «Тату» Юлия Волкова объяснила свой приход в политику, но что-то пошло не так...

В ролике девушка заявила, что хорошо знает о проблемах в Ивановской области - это низкие зарплаты, «горести женщин-тружениц, на плечах которых держатся семьи». В своем видеообращении Волкова обвинила чиновников Ивановской области в «разрухе и снижении уровня жизни».

«Мои замечательные, так больше нельзя! Мне стыдно за все происходящее вокруг. Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям! Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить. Знаю об особенных проблемах, горестях женщин-тружениц Ивановской области, на плечах которых держатся семьи, вся Ивановская область и вся наша страна Россия. Знаю, что нужда заставляет работать на предприятиях за крошечную зарплату, знаю о мужчинах, которые уезжают от семьи в поисках возможности заработать, знаю о дорогах, которых нет. […] Реальных проблем еще больше, я озвучила лишь малую часть», - говорит с придыханием в своем предвыборном ролике Юлия Волкова.

На вопрос, почему она идет на выборы, Юлия сказала: «Я вижу, как деградируют наши регионы. Упадок и неверие поглотили почти все регионы. Россия - это не только Москва и Питер, это регионы. Государственные ресурсы должны быть распределены в пользу регионов, иначе мы потеряем Россию».

Волкова подчеркнула, что она не политик. Певица заметила, что она не без греха, но всегда сквозь боль, слезы, страдания находила путь к свету во тьме.

Ролик мгновенно разлетелся по Сети. Пользователи его сразу раскритиковали.