Зависимость, проблемы с психикой, рак груди и ВИЧ: трагические судьбы победителей «Евровидения»

Совсем скоро состоится 65-й международный конкурс «Евровидение». Это состязание подарило миру множество ярких имен - ABBA, Селин Дион, Тото Кутуньо... Но так происходит далеко не всегда. Что же произошло с остальными? RUS TVNET рассказывает о трагической судьбе некоторых победителей.
Андре Клаво
В 1958 году одним из победителей был Андре Клаво от Франции.
Изначально Клаво был рядовым дизайнером ювелирных украшений, пока однажды не выиграл любительский вокальный конкурс, а во время Второй мировой мужчина оказался на радио.
Французы были буквально сражены тембром и сентиментальными композициями певца-любителя, и вскоре он стал одним из самых популярных в стране шансонье.
В его победе на "Евровидении", куда Андре отправился в 1958 году, никто и не сомневался в его победе. Клаво выступил с песней Dors mon amour. Она покорила меломанов по всей Европе.
После конкурса карьера Андре пошла на спад, он стал все реже появляться на публике и вскоре вообще решил уйти от людей: Клаво стал отшельником и до конца жизни жил в уединении в городке Брассак.
Франс Галль
В 1965 году от Люксембурга на "Евровидении" победила Франс Галль.
Ее настоящее имя Изабель Женевьев Мари Анн Галль. Отец девушки был певцом и писал песни для Эдит Пиаф и Шарля Азнавура. Девочка с детства занималась музыкой, создала вместе с братьями группу, и уже в 16 лет стала известна по всей Франции, попав в ротацию на радио.
Позже она сменила имя на Франс, а вскоре для нее начал писать песни Серж Генсбур. Именно он был автором композиции Poupée de cire, poupée de son, с которой Галль в 1965 году отправилась на "Евровидение" и с легкостью одержала победу. Девушку стали звать на гастроли, а Дисней даже предложил сыграть в фильме "Алиса в стране чудес".
Но критики увидели в написанной Генсбуром для певицы песне Les sucettes ("Леденцы") совсем не детский подтекст. Франс, осознав это, была просто сражена предательством, но продолжила сотрудничество с Генсбуром.
Теперь злые языки все время находили в песнях второе дно и обвиняли ее то в пропаганде сексуальной распущенности, то чуть ли не в некрофилии. Карьера певицы пошла на спад, но она начала сотрудничество с композитором Мишелем Берже и успех вернулся. Между музыкантами начался роман, а после у пары родилась дочь.
Но вскоре дочь Франс и Мишеля смертельно заболела, сам Мишель умер от сердечного приступа, а у певицы обнаружили рак груди. Не успела она прийти в себя, как ушла из жизни дочь.
На несколько лет она удалилась от публики, поселившись в доме на острове в Сенегале, после попыталась вернуться, создала мюзикл, но это былой славы достичь ей не удалось.
Кончита Вурст
В 2014 году от Австрии на конкурсе победил Томас Нойвирт под именем Кончиты Вурст.
По его словам, еще в детстве он осознал себя геем, а в 17 лет сделал каминг-аут. В родном городе его травили, но это лишь закалило Томаса. Он всегда мечтал стать звездой и ходил на многочисленные кастинг-шоу. Однажды он придумал образ женщины с бородой. Так и появилась Кончита Вурст.
В 2014 году он отправился представлять Австрию на конкурс "Евровидение" и занял первое место. Так о женщине с бородой под именем Кончита Вурст заговорил весь мир.
Он принимал участие в гей-парадах по всему миру, участвовал в показах Карла Лагерфельда и Жана-Поля Готье, выпустил платиновый альбом и получил несколько музыкальных наград.
После Томасу неожиданно наскучил популярный образ, и он признался, что болен ВИЧ.
Сальвадор Собрал
В 2017 году победителем от Португалии стал Сальвадор Собрал.
Артист с юности мечтал быть певцом и участвовал в конкурсах талантов, пел в барах, учился в музыкальной школе. В 27 лет он выпустил свой первый альбом, а в 28 лет отправился выступать на "Евровидении".
В конкурсе он получил рекордные за всю историю 758 очков и занял первое место. Но мало кто знал, что победа ему досталась нелегко - с детства певец страдал пороком сердца. Он был вынужден пропустить полуфинал конкурса и выступал лишь на генеральном прогоне и в финале.
В композиции Amar pelos dois он пел о том, что "сердце выдержит все", но собственное сердце все же подвело Сальвадора. Вскоре после состязания он попал в реанимацию - ему срочно потребовалась пересадка. Он ждал операцию почти два месяца.
Певец перенес хирургическое вмешательство успешно. Сейчас врачи говорят, что самое страшное для Собрала уже позади.
Александр Рыбак
В 2009 году победителем конкурса стал норвежский певец и музыкант белорусского происхождения Александр Рыбак. Выступая с песней Fairytale, еще в национальном норвежском отборе на "Евровидении-2009", он получил беспрецедентные для страны 700 тысяч голосов зрителей.
Со дня победы Александр успел снять более 20 клипов и записать несколько альбомов.
После победы на "Евровидении" гастрольный график Рыбака был расписан как минимум на полгода вперед. Артист успел выступить на всех континентах.
Сейчас Александра Рыбака приглашают в качестве почетного гостя в национальные отборочные туры разных стран, а также как специального гостя на сам конкурс "Евровидение". В репертуаре певца песни на английском, норвежском, русском, белорусском, шведском и других языках.
Любопытный факт, Рыбак был приглашен выступить на концерте, посвященном Нобелевской премии мира. Там он встретился с Бараком Обамой и его кумиром детства - Уиллом Смитом.
Александр Рыбак озвучил главного героя во всех трех частях норвежской версии мультфильма "Как приручить дракона". А в начале 2014 года написал и исполнил саундтрек для мультика "Как приручить дракона - 2", который вышел более чем в 80 странах по всему миру. Он сотрудничает с мировыми киностудиями и компаниями по написанию саундтреков.
Музыкант регулярно делает свои кавер-версии на песни участников "Евровидения", которые ему приходятся по душе. Отметив для себя фаворитов конкурса, он сделал каверы на песню Джамалы (2016), а через год - на песню Сальводора Собрала (2017).
В 2017 году Рыбак выпустил полностью придуманную им историю "Тролль".
В 2018 году музыкант вновь представлял Норвегию на конкурсе "Евровидение", но занял по итогам 15-е место. На 10-летие своей победы Александр презентовал любовную балладу I’m Still Here и видеоклип на нее, посвятив сингл поклонникам.
Рыбак активно ведет свои соцсети и общается со своими фанатами и любит творческие эксперименты.
Летом 2020 года Александр Рыбак публично признался, что скрывал свою зависимость от антидепрессантов целых 11 лет. Победитель конкурса песни "Евровидение-2009" решил рассказать подписчикам, как таблетки разрушили его жизнь.
"У меня была тайна. 11 лет я был зависим от снотворного и антидепрессантов. Сначала все было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась", - признался он.
Александр указал, что в январе 2020 года он начал курс реабилитации и при помощи врачей стал постепенно приходить в порядок.
"В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мою волю к жизни", - указал Рыбак.
Александр отметил, что знает, что кроме него есть много людей, которые борются подобным, поэтому он решил делиться с подписчиками своим опытом и быть может он кому-нибудь поможет.
Сейчас Александр Рыбак много времени уделяет мастер-классам и выступлениям с талантливыми детьми, музыкальными школами. Говорит, что хочет поделиться опытом и вдохновить новое поколение на достижение целей.