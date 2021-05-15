Зависимость, проблемы с психикой, рак груди и ВИЧ: трагические судьбы победителей «Евровидения»

Андре Клаво

В 1958 году одним из победителей был Андре Клаво от Франции.

Изначально Клаво был рядовым дизайнером ювелирных украшений, пока однажды не выиграл любительский вокальный конкурс, а во время Второй мировой мужчина оказался на радио.

Французы были буквально сражены тембром и сентиментальными композициями певца-любителя, и вскоре он стал одним из самых популярных в стране шансонье.

В его победе на "Евровидении", куда Андре отправился в 1958 году, никто и не сомневался в его победе. Клаво выступил с песней Dors mon amour. Она покорила меломанов по всей Европе.

После конкурса карьера Андре пошла на спад, он стал все реже появляться на публике и вскоре вообще решил уйти от людей: Клаво стал отшельником и до конца жизни жил в уединении в городке Брассак.

Франс Галль

В 1965 году от Люксембурга на "Евровидении" победила Франс Галль.

Французская певица Франс Галль ФОТО: AP/Scanpix

Ее настоящее имя Изабель Женевьев Мари Анн Галль. Отец девушки был певцом и писал песни для Эдит Пиаф и Шарля Азнавура. Девочка с детства занималась музыкой, создала вместе с братьями группу, и уже в 16 лет стала известна по всей Франции, попав в ротацию на радио.

Позже она сменила имя на Франс, а вскоре для нее начал писать песни Серж Генсбур. Именно он был автором композиции Poupée de cire, poupée de son, с которой Галль в 1965 году отправилась на "Евровидение" и с легкостью одержала победу. Девушку стали звать на гастроли, а Дисней даже предложил сыграть в фильме "Алиса в стране чудес".

Но критики увидели в написанной Генсбуром для певицы песне Les sucettes ("Леденцы") совсем не детский подтекст. Франс, осознав это, была просто сражена предательством, но продолжила сотрудничество с Генсбуром.

Теперь злые языки все время находили в песнях второе дно и обвиняли ее то в пропаганде сексуальной распущенности, то чуть ли не в некрофилии. Карьера певицы пошла на спад, но она начала сотрудничество с композитором Мишелем Берже и успех вернулся. Между музыкантами начался роман, а после у пары родилась дочь.

Но вскоре дочь Франс и Мишеля смертельно заболела, сам Мишель умер от сердечного приступа, а у певицы обнаружили рак груди. Не успела она прийти в себя, как ушла из жизни дочь.

На несколько лет она удалилась от публики, поселившись в доме на острове в Сенегале, после попыталась вернуться, создала мюзикл, но это былой славы достичь ей не удалось.

Кончита Вурст

В 2014 году от Австрии на конкурсе победил Томас Нойвирт под именем Кончиты Вурст.