Юрий Лоза потребовал заблокировать выпуск шоу «Голос» из-за песни «Плот»

Артист утверждает, что телеканал нарушил его права на песню «Плот», использовав ее без согласования в выпуске программы в октябре 2020 года. В связи с этим он требует взыскать с ответчика четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав и один миллион — за моральный вред, пишет Lenta.ru .

Ранее Лоза рассказал, на каких условиях он готов позволить искусственному интеллекту и нейросетям перепеть песню «Плот» в рекламных целях. «В самих технологиях нет ничего плохого, но все зависит от окраски. От контекста, от того, в каком ключе все будет сделано. Мне предлагали дать "Плот" для одного рекламного ролика, где я по их идее тоже должен был появиться, конечно, на плоту. И все это должны были снять в таком пародийном, смешном стиле. Я отказался — хотя хорошие деньги предлагали — потому что это противоречило самой песне. Она же не юмористическая, а серьезная. Ее знают по всему миру, переводят на английский, в Америке поют», — поведал он.