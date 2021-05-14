Семен Слепаков признался, что развелся с женой

41-летний Семен Слепаков разоткровенничался с подписчиками. Артист опубликовал пост, в котором в стихотворной форме раскрыл все подробности личной жизни.

Я в браке давно уж не состою, Не буду вас утомлять Деталями. Грустно, но се ля ви Нас прошлой осенью развели, И странно, что этого вы не нашли,

— признался шоумен.

Напомним, что после заявлений Ксении Собчак в 2019 году поклонники замечать отсутствие обручального кольца на пальце артиста. Он же старался не комментировать изменения в семейном статусе, а вскоре даже вышел вместе с супругой Кариной в свет.

Тем не менее, в Сети начали появляться слухи, что у Слепакова страстный роман со Светланой Ходченковой. Мол, парочка после знакомства на площадке сериала «Домашний арест» неразлучна. Вместе артисты также появились в качестве ведущих светского мероприятия.

Мы обсудили наш гипотетический роман, посмеялись. Юмор — наше все, только он спасает нас в таких ситуациях. Если верить слухам, я перманентно беременна, как слон! Ну сколько можно!

— отнекивалась от сплетен Светлана.

Напомним, что Семен и Карина поженились летом 2012-го и считались крепкой парой. Тем не менее, за эти годы супруги так и не обзавелись детьми. Поклонники расстроены распадом красивой четы. «Ты большой артист и очень талантливый человек. Остальное — пройдет. Точнее сказать «проплывет», — ответила на публикацию артиста Собчак.