Муж Любови Успенской отобрал у певицы имущество

По словам юриста, 12 мая Красногорский суд Москвы удовлетворил требование Плаксина.
Плаксин выиграл дело, Успенская его полностью проиграла, — сказала Дюваль.
На официальном сайте Красногорского суда также есть информация, что иск Александра Плаксина к Любови Успенской удовлетворён, сообщает портал News.ru.
Ранее певица заявила, что бывший возлюбленный, с которым она прожила 13 лет, хочет уничтожить её. По словам исполнительницы, желание мужа получить часть имущества повергло её в шок, однако от него можно было ожидать и не такого.
Как сообщалось, предприниматель Александр Плаксин прислал артистке документы с требованием о разделе имущества. В первую очередь он претендует на загородный дом артистки. Кроме того, он уже оформил на себя квартиру в США, за которую королева шансона исправно 20 лет платила ипотеку. За это Успенская готова упрятать его за решётку.