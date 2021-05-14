Муж Любови Успенской отобрал у певицы имущество

По словам юриста, 12 мая Красногорский суд Москвы удовлетворил требование Плаксина.

Плаксин выиграл дело, Успенская его полностью проиграла, — сказала Дюваль.

На официальном сайте Красногорского суда также есть информация, что иск Александра Плаксина к Любови Успенской удовлетворён, сообщает портал News.ru.

Ранее певица заявила, что бывший возлюбленный, с которым она прожила 13 лет, хочет уничтожить её. По словам исполнительницы, желание мужа получить часть имущества повергло её в шок, однако от него можно было ожидать и не такого.