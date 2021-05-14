Мистическое исчезновение в Раквере разгадано: умчавшаяся на угнанном автобусе девушка найдена

В публикации SA Kadunud было сказано, что вечером в субботу Кейди получила таинственный телефонный звонок и около половины двенадцатого ночи ушла из дома. Она пошла на находящуюся недалеко от дома парковку, откуда, по словам очевидцев, в это же время уехала на синем микроавтобусе с надписью GoBus.

Теперь стало известно, что в тот вечер в Тапа был угнан автобус. Мобильный телефон Кейди не работал с воскресного утра - почти неделю, и с тех пор родственники не могли с ней связаться. Полиция вчера подтвердила, что в том автобусе находилось еще двое знакомых Кейди мужчины, с которыми она отправилась заграницу.

В Раквере на улице Выйду Кейди села в угнанный автобус. ФОТО: Kaader videost

Катрин Сатс, начальник Раквереского отделения полиции, подтвердила Elu24, что Кейди была найдена за границей. «В одной из зарубежных стран сотрудники местных правоохранительных органов задержали сегодня женщину, которая уехала из Эстонии на украденном автобусе. Мужчин с ней не было», - объявила Сатс.

Поскольку Кейди не подозревается в краже автобуса, ее не задерживали. В какой именно стране она находится, полиция не раскрывает.

Женщина подтвердила, что ее искать не нужно, ее жизнь и здоровье никоим образом не подвергаются опасности, и она не хочет сообщать о своем местонахождении другим людям. Взрослый может поехать и находиться там, где захочет, без согласия родственников, в том числе за границу, 14