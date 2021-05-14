Парень отправил своей девушке фото из отеля, но функция iPhone выдала изменщика с головой

Пару недель назад блогерша Серена Керриган поздно вечером получила уведомление — любимый «отправил ей изображение». Открыв переписку, девушка увидела фотографию идеально заправленной кровати с полотенцем и плюшевой овечкой посередине, словно это номер в отеле. Казалось бы, это просто милый снимок, но не тут-то было. «Парень, с которым ты встречаешься, говорит, что скучает по тебе, но потом ты нажимаешь на лайв-фото, которое он тебе кинул», - пишет Серена Керриган.
Пользователи соцсети были в шоке от такой наглости молодого человека — за несколько дней видео с разоблачением посмотрели больше 11 миллионов человек. Пока одни возмущались в комментариях, другие делились похожими историями. Оказывается, лайв-фото просто гроза изменников.
«Моя челюсть упала быстрее, чем эта девушка на кровать», комментирует supr____cist. «Эти мужики даже изменить нормально не могут», - вторит y444mi. «Мы с мужем пока находимся в разных городах. Он прислал мне фото из номера в Майами, и я не нажала на него, а сейчас это сделала и услышала женский голос», - говорит taylormccarthy74.