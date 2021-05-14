«Девочек загоняли на банкеты с продолжением»: Волочкова рассказала постыдную правду о Большом театре

В интервью для программы «Исповедь» на канале Premier 45-летняя звезда подвергла критике театр, из которого она в свое время ушла с большим скандалом.

Волочкова отметила, что покинула Большой театр из-за конфликта с директором Анатолием Иксановым. Балерина утверждает, что именно он стал инициатором расторжения с ней договора, якобы не сумев «простить» ее «яркости, успеха…, умения оставаться собой».

По признанию артистки, после того как ее перестали пускать в театр, она не смогла забрать из гримерной даже свои личные вещи – купальники и пуанты. Она отметила, что в Большом театре молодых артисток кордебалета якобы заставляли заниматься проституцией во время гастролей за границу.

«Администраторы театра стояли со списками и загоняли девочек на банкеты с продолжением, предупреждая, что будет постель и секс», – говорит Анастасия Волочкова.

Тем же, кто отказывался участвовать в таком «сценарии», по словам Волочковой, угрожали запретом на гастрольные поездки в другие страны.