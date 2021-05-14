«Девочек загоняли на банкеты с продолжением»: Волочкова рассказала постыдную правду о Большом театре
Российская балерина Анастасия Волочкова выступила с резонансными заявлениями в адрес Большого театра, пишет Topnews.
Российская балерина Анастасия Волочкова выступила с резонансными заявлениями в адрес Большого театра, пишет Topnews.
В интервью для программы «Исповедь» на канале Premier 45-летняя звезда подвергла критике театр, из которого она в свое время ушла с большим скандалом.
Волочкова отметила, что покинула Большой театр из-за конфликта с директором Анатолием Иксановым. Балерина утверждает, что именно он стал инициатором расторжения с ней договора, якобы не сумев «простить» ее «яркости, успеха…, умения оставаться собой».
Тем же, кто отказывался участвовать в таком «сценарии», по словам Волочковой, угрожали запретом на гастрольные поездки в другие страны.
Она предложила обратиться за комментариями по этому поводу к Николаю Цискаридзе, который, по ее словам, утверждает, что в Большом театре стало «еще хуже». Волочкова называет театр «днищем», куда ни она, ни Цискаридзе не хотят заходить. «Педерастией пропахло это место и погрязло в проституции», – не сомневается балерина.