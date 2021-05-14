Окулист поделилась простым тестом, который прямо сейчас определит, есть ли у вас астигматизм

Здоровый глаз человека имеет форму шара. При астигматизме — скорее эллипсоида или мяча для регби. Из-за этого преломление в роговице происходит неодинаково, а человек видит слегка искажённое изображение. Какие-то участки более насыщенные и чёткие, а какие-то, напротив, размытые и бледные. Казалось бы, что тут такого, но нет — такие отклонения, если их не корректировать очками или линзами, могут вызывать сильные головные боли. Определить, есть ли у вас астигматизм, можно с помощью ролика окулиста Бриттани Карвер.

Есть ли у вас астигматизм? Что ж, если вы не знаете, давайте сделаем тест. Сначала закройте свой правый глаз, вы увидите на изображении звезду. Сейчас вам нужно заметить, если на ней какие-то линии, которые будут темнее или размытее, чем остальные. Или же если вы видите, что некоторые линии трясутся из стороны в сторону, хотя другие нет, это значит, что у вас, скорее всего, есть астигматизм

Чтобы убедиться в результате скрининг-теста, можно проделать ту же самую процедуру, только на этот раз закрыть уже левый глаз. Если отклонения повторятся, для вас плохие новости: нужно записываться к врачу. С другой стороны, есть и плюсы: недостатки астигматизма хорошо компенсируются оптикой. Так что, возможно, частые головные боли, о причинах которых вы и не подозревали, скоро прекратятся.