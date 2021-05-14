Богатая наследница и затворница: куда пропала вдова Владислава Галкина?

Актер Владислав Галкин умер уже 11 лет назад, но его часто вспоминают фанаты и близкие. В связи с этим постоянно всплывают вопросы о том, где сейчас вдова покойного Галкина? И что стало с его наследством?

Была любовь…

Актриса Дарья Михайлова была последней, четвертой женой покойного актера Владислава Галкина. Звезда «Дальнобойщиков» уверял, что предыдущие браки не шли ни в какое сравнение с союзом с Дарьей.

Несмотря на шестилетнюю разницу в возрасте, супруги жили душа в душу. У них не было общих детей, но Галкин растил падчерицу Василису. И все же незадолго до его смерти знаменитости разошлись.

Дарья Михайлова и Владислав Галкин ФОТО: скриншот видео

Причиной стала алкогольная зависимость Галкина. Тот никак не мог себя перебороть, срывал съемки, устраивал пьяные дебоши, заводил странные знакомства. Михайлова ушла от мужа и подала на развод.

«Почему-то я оказалась виноватой — как будто это я довела Влада до такого состояния. Столько грязи на меня в прессе вылито», — сетовала Дарья.

Однако ни расстаться, ни помириться актеры не успели. 25 февраля 2010 года Галкин умер при странных обстоятельствах, а Михайлова стала вдовой.

Дарья Михайлова сейчас

После смерти Галкина его состояние, иномарка, квартира на Смоленском бульваре и пятикомнатные апартаменты на Пречистенке достались Дарье Михайловой. Все это актриса продала.

По мнению экспертов рынка недвижимости Москвы, одна только квартира на Пречистенке могла потянуть на 80-100 миллионов рублей. Так что Дарья Михайлова стала богатой вдовой. При этом, пишет сайт KP.RU, родителям Галкина часть средств она не отдала.

Сама Дарья не комментировала эти слухи, никогда не появлялась на ток-шоу, посвященных смерти ее супруга. Она больше не вышла замуж, ушла из «Школы современной пьесы» и бросила преподавание в Щукинском училище, стала вести затворнический образ жизни и порвала почти все связи.

Последнее явление Дарьи Михайловой публике состоялось в 2020 году. Тогда она назвала себя «свободным художником». Одновременно с этим актриса намекнула, что так и не отошла от смерти супруга.

«Я интроверт по характеру. Стараюсь не грузить окружающих своими переживаниями. Но это не значит, что у меня их нет», — сказала она.

Расследование смерти Галкина

Дарья не имела отношение к расследованию обстоятельств смерти Владислава Галкина. Это взял на себя его безутешный отчим — актер Борис Галкин. Он уверял, что в деле было немало странностей.

К примеру, официальной причиной смерти звезды «Дальнобойщиков» является сердечная недостаточность. У 38-летнего Галкина действительно были проблемы со здоровьем — панкреатит из-за пристрастия к алкоголю. Из-за этого он бросил пить, но возле его тела нашли спиртное.

Также Борис Галкин рассказывал о кровоподтеках на теле сына, пропавшей крупной сумме, снятой в банке на оплату ремонта в квартире. Все это заставило его верить в то, что Владислава убили. Однако все это осталось лишь теорией, доказательств нет.