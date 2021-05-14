Чудо света: к Земле приближается астероид крупнее пирамиды Хеопса

К Земле стремительно приближается астероид 2015 KJ19, который по своим размерам крупнее пирамиды Хеопса. Сообщает РИА Новости со ссылкой на данные NASA.

Высота единственного из сохранившихся до наших дней одного из Семи чудес света 146,6 метров. Диаметр же летящего к Земле космического тела от 80 до 200 метров.

Согласно данным специалистов, на минимальном расстоянии от нашей планеты он окажется сегодня около 13.04 по нашему времени. Паниковать рано. Это расстояние будет в 15 раз больше, чем о Земли до Луны.