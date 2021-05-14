Ирина Салтыкова: «Муж избивал меня, а мой парализованный отец встал и начал его душить»

Первые два года совместной жизни с Салтыковым казались для Ирины настоящим раем: муж носил ее на руках, исполнял любые прихоти. Все изменилось, когда певец стал выпивать.

«Я была очень скромной девочкой, Виктор хотел, чтобы я сидела дома. Всем известно, что он поднимал на меня руку. Наверно, ревновал. Во всем виноват алкоголь. В трезвом состоянии Виктор был абсолютно нормальным, адекватным и хорошим человеком. Он любил нас с дочерью. Как только напивался, все — превращался в чудовище. Последние четыре года нашей совместной жизни Виктор выпивал очень часто. Мне приходилось вызывать милицию. А кому я еще пожалуюсь? Родителям? Соседям?» — разоткровенничалась 55-летняя Салтыкова на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

И действительно, в те нелегкие времена за артистку было некому заступиться. «Отца парализовало, когда я вышла замуж. Он перестал разговаривать, у него отнялись рука и нога. Какое-то время папа жил у нас с Виктором. Однажды Салтыков пришел домой пьяным и стал меня избивать. Тогда отец схватил его за шею и чуть не задушил. Вот откуда у него нашлись силы?» — до сих пор удивляется блондинка.

Жалеет ли сегодня Ирина Салтыкова о браке с Виктором Владимировичем? Певица уверяет, что нет, ведь в этом союзе появился главный смысл ее жизни — дочь Алиса, которая, к слову, пошла по стопам звездной мамы, став певицей.