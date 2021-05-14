Многодетный актер Евгений Цыганов шокировал признанием об одной из дочерей

Евгений Цыганов, известный не только как актер, но и как отец восьмерых детей, сделал неожиданное признание о своей старшей дочери Полине. Как оказалось, она носит отчество Евгениевна — без мягкого знака, тогда как другие дочери — Евгеньевны.

«Молодым был, подумал, что Евгениевна круче звучит», — пояснил актер в шоу Ивана Урганта.

При этом, Цыганов пожаловался, что при оформлении документов на старшую дочь постоянно возникают сложности.

На данный момент у 42-летнего Цыганова три дочери и пять сыновей. Семеро старших детей актера родились в отношениях с актрисой Ириной Леоновой, младший сын — от нынешней избранницы — официальной супруги — актрисы Юлии Снигирь.