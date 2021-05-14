Как возник творческий псевдоним Артур Пирожков у Александра Реввы?
Шоумен рассказал историю появления сценического имени для выступлений в качестве певца.
Шоумен рассказал историю появления сценического имени для выступлений в качестве певца.
Известный комик и шоумен Александр Ревва рассказал, откуда возник его самый известный творческий псевдоним Артур Пирожков, под которым он выступает, в частности, как певец. Оказывается, на идею взять такое сценическое имя его натолкнула родная бабушка, кормившая его в детстве пирожками.
«Я раньше делал фильмы про бабушек, а теперь и про прабабушку, потому что меня воспитала моя бабушка, и каждую картину я посвящаю ей. Бабушка — это отдельный родитель, отдельная любовь. Помню ее добрые руки, пирожки. Оттуда и пошел Пирожков», — признался Ревва на премьере авантюрной кинокомедии «Прабабушка легкого поведения», в которой исполнил главную роль.
Комик добавил, что когда был маленьким, любимая бабушка посвящала ему все свободное время. Теперь же он дарит ей любовь в ответ, пишет издание «Собеседник».
Как пишет 5-tv.ru, в юности Александр Ревва работал электрослесарем за 250 рублей в месяц и был крайне закомплексованным парнем, однако сейчас он — один из самых высокооплачиваемых шоуменов России, чей корпоратив стоит более пяти миллионов рублей (более 55 000 евро).