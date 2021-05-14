Как возник творческий псевдоним Артур Пирожков у Александра Реввы?

Известный комик и шоумен Александр Ревва рассказал, откуда возник его самый известный творческий псевдоним Артур Пирожков, под которым он выступает, в частности, как певец. Оказывается, на идею взять такое сценическое имя его натолкнула родная бабушка, кормившая его в детстве пирожками.

«Я раньше делал фильмы про бабушек, а теперь и про прабабушку, потому что меня воспитала моя бабушка, и каждую картину я посвящаю ей. Бабушка — это отдельный родитель, отдельная любовь. Помню ее добрые руки, пирожки. Оттуда и пошел Пирожков», — признался Ревва на премьере авантюрной кинокомедии «Прабабушка легкого поведения», в которой исполнил главную роль.

Комик добавил, что когда был маленьким, любимая бабушка посвящала ему все свободное время. Теперь же он дарит ей любовь в ответ, пишет издание «Собеседник».