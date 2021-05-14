Десять глупых привычек, которые бесят всех окружающих

У каждого человека есть свои «пунктики», которые его бесят. Вы можете даже не подозревать, что некоторые из этих вещей вы делаете сами и тем самым становитесь виновником дискомфорта для окружающих.

Итак, есть ли у вас хотя би один «грех» из этого списка?

1. Вы не спеша прогуливаетесь по оживленной улице

2. Вы не пропускаете вперед человека позади вас в очереди на кассе, имея гораздо больше продуктов

3. Вы слушаете музыку через динамик в общественном месте

4. Вы занимаете несколько мест в общественном транспорте

5. Вы отправляете вместо одного длинного сообщения кучу коротких

6. Вы не умеете допивать свои напитки

7. Вы носите носки не по размеру

8. Вы проявляете чрезмерное любопытство

9. Вы проглатываете слова во время разговора