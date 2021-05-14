Закат певицы Кати Семеновой: ютится в однушке с сыном, который работает почтальоном

В неудачах сына Семенова винит исключительно себя, считая, что в свое время ей стоило быть с Иваном более строгой.

«Не могу сказать, что я довольна тем, как складывается его жизнь. Я во многом виновата. В первую очередь в том, что у него нет своего жилья. Сначала сын решил стать философом и после школы поступил в РГГУ на философский факультет. Причем поступил на бюджет, меня тогда раздуло от гордости до размеров слонихи. Потому что в школе-то он учился неважно. Я и сама вообще-то была двоечницей, у меня в аттестате даже тройка по пению стоит! Все потому, что я очень ленивая, и Ваня такой же. Когда он оканчивал школу, учителя были готовы меня во все места расцеловать, лишь бы скорее с нами распрощаться», — призналась 60-летняя артистка.

Недавно Иван решил оставить кино и стал почтальоном

Еще недавно Иван строил карьеру в сфере кино, но во время пандемии неожиданно решил сменить род деятельности. Екатерина Леонидовна ругает себя за то, что не смогла повлиять на выбор сына.

«А еще Ваня лет с 12 увлекается музыкой, работал диджеем в клубах. Поступил в Институт радио и телевидения, отучился там и стал звукорежиссером. Работал в кино до позапрошлого года, потом началась пандемия... Однажды сын мне заявил: «Я больше не буду работать в кино, не хочу». А я из тех неправильных мам, которые никогда не будут грозить пальцем и говорить: «Ай-яй-яй, зачем же ты ушел из института! Ну-ка, быстро назад!» Ну решил и решил. Мальчику-то уже 35 лет, голова есть на плечах. И вот с июля прошлого года Ваня работает на нашей почте почтальоном, и пока ему это нравится», — разоткровенничалась певица в интервью Tele.ru.