Сергей Жуков рассказал неприятную правду о развале группы «Руки Вверх!»

В 1999-м Жуков и Потехин перестали работать с продюсером Андреем Маликовым, поскольку уже получали неплохие деньги за концерты и гастроли и решили стать независимыми. И действительно, у парней началась другая жизнь. «Материально стало намного легче. До этого, давая по полсотне концертов в месяц, мы жили относительно скромно. Бесконечно экономили, откладывали, пытались накопить. А тут буквально через пару месяцев я купил новый автомобиль и следом — квартиру», — вспоминает Жуков.

Андрей остался обижен, в отместку распускал об артистах слухи в СМИ, вел себя очень некрасиво. Однажды Сергей случайно увидел экс-продюсера в аэропорту Шереметьево, подошел поздороваться. «Я протянул ему руку: «Привет». И в этот миг внутри обдало холодом. Он повернулся и посмотрел так, будто увидел привидение. Долго не решался пожать мне руку, потом все же это сделал. Мы не разговаривали, но стало легко. На следующий день в соцсети я прочитал его пост о том, что все совершают ошибки, но надо оставаться людьми, мол, он рад нашей неожиданной встрече и рукопожатию — что-то в этом духе. Я написал в комментарии, что тоже рад. Гештальт закрылся», — вспоминает певец.

В 2006 году пришло время для новых перемен в коллективе. Потехин и Жуков решили идти каждый своим творческим путем. «Расставание вышло скомканным. В планах было одно, но получилось иначе... К тому моменту мы были как сиамские близнецы — каждый знал, что сейчас скажет другой, как отреагирует, пошутит. Когда люди вместе просто потому, что привыкли — это начало конца. Мы перестали друг друга подпитывать, радовать, удивлять», — рассказал Жуков.