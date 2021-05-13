Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор

Как сообщил адвокат актёра Пётр Хархорин, жалоба была подана в суд после майских праздников. При этом защитник опроверг информацию Общественной наблюдательной комиссии, представители которой ранее заявляли, что жалобу артист подал ещё в феврале.

Адвокат рассказал, что недавно навещал Михаила Ефремова.

Артист, по его словам, стал лучше выглядеть и даже внешне помолодел, сообщает телеканал «Звезда».

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Актёр, находясь за рулем своей иномарки, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон.

Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Проведённая экспертиза показала наличие в крови артиста алкоголя и наркотиков.

За смертельное ДТП Ефремов получил 7,5 колонии. Он отбывает наказание в колонии в Белгородской области.



