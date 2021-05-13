Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор
Заслуженный артист России Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП, подал кассационную жалобу на приговор, пишет Glagol.press.
Заслуженный артист России Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП, подал кассационную жалобу на приговор, пишет Glagol.press.
Как сообщил адвокат актёра Пётр Хархорин, жалоба была подана в суд после майских праздников. При этом защитник опроверг информацию Общественной наблюдательной комиссии, представители которой ранее заявляли, что жалобу артист подал ещё в феврале.
Адвокат рассказал, что недавно навещал Михаила Ефремова.
Артист, по его словам, стал лучше выглядеть и даже внешне помолодел, сообщает телеканал «Звезда».
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Актёр, находясь за рулем своей иномарки, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон.
Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Проведённая экспертиза показала наличие в крови артиста алкоголя и наркотиков.
За смертельное ДТП Ефремов получил 7,5 колонии. Он отбывает наказание в колонии в Белгородской области.