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Александр Васильев: «Меня пытались заменить в «Модном приговоре»

Александр Васильев ФОТО: Artyom Korotayev/TASS

В 2007 году на телеэкранах страны стартовало шоу «Модный приговор», ведущим которого стал Вячеслав Зайцев. Проект хорошо был принят публикой, однако вскоре у модельера начались проблемы со здоровьем. Кресло фэшн-судьи в итоге досталось историку моды Александру Васильеву, пишет Starhit.ru.

Сегодня уже трудно представить на месте Васильева другого ведущего, хотя, как признается шоумен, продюсеры не исключали кадровых перестановок. «Я вступил 12 лет назад в «Модный приговор», который веду, к счастью своему, долго и успешно, несмотря на то, что меня пытались не то чтобы свергнуть, но заменить. На кого? Ну были у нас Андрей Бартенев, Валентин Юдашкин, Цискаридзе меня заменял два дня…» — делился Александр Александрович.

Искусствовед отмечает, что прежде всего ему нравятся гости программы. Ведь он в силу своего образа жизни и положения в обществе никогда бы не встретил в своем окружении людей, живущих в глубинке, в неизведанных уголках страны.

«Приезжают женщины из таких интересных мест обитания… Таких интересных профессий... Я ранее с ними не встречался. Многие говорят: «Васильев — сноб! Он что, не знал ни одну доярку?». Нет! Дворянок знал, а доярок — нет. Например, познакомился с ассенизатором зоопарка — она произвела на меня впечатление. Или вот женщина, которая толкала поезд. Силач! Одна может сдвинуть паровоз! Где бы вы могли встретить такого человека?» — поражается модный эксперт.

При этом 62-летний Васильев не смотрит на таких героинь с пренебрежением. Он поддерживает с ними связь и с удовольствием принимает от них приятные сюрпризы. «Я с ними дружу. Они мне огурцы приносят, творожок, пирожки. Я получил столько подарков от них!», — говорил звезда.

В последнее время Александра Александровича даже злопыхатели не достают. Он уверен: все дело в непростой эпидемиологической ситуации, которая заставила хейтеров думать о своей жизни, нежели о его персоне.

«Нельзя всем нравиться. Это бессмысленно. Всегда найдется кто-то, особенно какая-нибудь лежебока на диване или не достигший чего-то человек, которому кажется, мол, Васильеву — все, а мне — ничего, надо бы его ковырнуть. Я раньше сильно обращал на это внимание. Я даже седины себе в бороду добавил из-за этих переживаний. А сейчас мне абсолютно все равно. Хейтеров почти что нет, они погибли во время пандемии. Пропала работа, те, у кого было время сидеть в Интернете и стучать по клавишам, должны были как-то зарабатывать: убирать квартиры, сидеть с ребенком... Им пришлось по деревням, по своим домам разъехаться», — говорил он в YouTube-шоу «Стрелец-молодец».


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