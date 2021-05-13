Александр Васильев: «Меня пытались заменить в «Модном приговоре»

Сегодня уже трудно представить на месте Васильева другого ведущего, хотя, как признается шоумен, продюсеры не исключали кадровых перестановок. «Я вступил 12 лет назад в «Модный приговор», который веду, к счастью своему, долго и успешно, несмотря на то, что меня пытались не то чтобы свергнуть, но заменить. На кого? Ну были у нас Андрей Бартенев, Валентин Юдашкин, Цискаридзе меня заменял два дня…» — делился Александр Александрович.

Искусствовед отмечает, что прежде всего ему нравятся гости программы. Ведь он в силу своего образа жизни и положения в обществе никогда бы не встретил в своем окружении людей, живущих в глубинке, в неизведанных уголках страны.

«Приезжают женщины из таких интересных мест обитания… Таких интересных профессий... Я ранее с ними не встречался. Многие говорят: «Васильев — сноб! Он что, не знал ни одну доярку?». Нет! Дворянок знал, а доярок — нет. Например, познакомился с ассенизатором зоопарка — она произвела на меня впечатление. Или вот женщина, которая толкала поезд. Силач! Одна может сдвинуть паровоз! Где бы вы могли встретить такого человека?» — поражается модный эксперт.

При этом 62-летний Васильев не смотрит на таких героинь с пренебрежением. Он поддерживает с ними связь и с удовольствием принимает от них приятные сюрпризы. «Я с ними дружу. Они мне огурцы приносят, творожок, пирожки. Я получил столько подарков от них!», — говорил звезда.

В последнее время Александра Александровича даже злопыхатели не достают. Он уверен: все дело в непростой эпидемиологической ситуации, которая заставила хейтеров думать о своей жизни, нежели о его персоне.

«Нельзя всем нравиться. Это бессмысленно. Всегда найдется кто-то, особенно какая-нибудь лежебока на диване или не достигший чего-то человек, которому кажется, мол, Васильеву — все, а мне — ничего, надо бы его ковырнуть. Я раньше сильно обращал на это внимание. Я даже седины себе в бороду добавил из-за этих переживаний. А сейчас мне абсолютно все равно. Хейтеров почти что нет, они погибли во время пандемии. Пропала работа, те, у кого было время сидеть в Интернете и стучать по клавишам, должны были как-то зарабатывать: убирать квартиры, сидеть с ребенком... Им пришлось по деревням, по своим домам разъехаться», — говорил он в YouTube-шоу «Стрелец-молодец».



