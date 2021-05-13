Чт, 13.05.2021
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После скандала ⟩ Юри Ратас стал иконой эстонских мемов

Над скандалом с Юрием Ратасом пользователи Сети уже начали посмеиваться. ФОТО: Tairo Lutter/kuvatõmmised Twitterist/Elu24 kollaaž

Вчера стало известно об использовании денег Юри Ратасом во время его премьерства, что вызвало у многих недовольство. Этому скандалу уделили внимание мастера по мемам, которые активно стали выкладывать свои творения в Сеть.

Всего несколько месяцев назад художников по мемам вдохновил скандал с кофеваркой Майлис Репс. Люди из Центристской партии, вероятно, любят напитки, потому что Юри Ратас также тратил на напитки довольно много государственных денег. На фото с Майлис Репс: «У меня в тачке будет, что выпить».

Прежде всего, это шутка о любви Юрия наступать на стакан, о чем свидетельствует ведомость расходов. На фото Юри спрашивает: «Сколько стоит аренда этой чудесной комнаты?», на что ему отвечает женщина: «Это алкогольный магазин».

Мудрые слова от Марта Хельме: «Есть вещи, которые нельзя купить за деньги. Во всем остальном государственная канцелярия - это MasterCard». Далее идет перечисление списка продуктов: вино и торт - 35 евро, запонки - 275 евро, высказывание соболезнований партнеру по коалиции - бесценно.

Теперь мы знаем, откуда берется сила у Ратаса таскать большие бревна: мужчине пришлось таскать в машину много напитков.

Несколько дней назад видеоклип с Юри Ратасом в подростковые годы рассмешил пользователей Tiktok. На видео Ратас рассказывает о спортивном лагере Кяэрику.

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