Запущенный случай: какие психические отклонения есть у разных знаков Зодиака?

Вступая в отношения с человеком важно понимать, что он не всегда будет таким, как хочется его второй половинке, отмечают психологи. Эксперты призывают оставаться терпимыми к манерам и характеру окружающих. Конечно, если речи не идет о переходе границ разумного и откровенных издевательствах.

Астрологи поддерживают их мнение и отмечают, что партнера для жизни и семьи лучше выбирать по знаку Зодиака. В натальной карте каждого четко прописаны особенности поведения и даже психические отклонения. Мириться с ними или нет — выбирать только влюбленным.

Овен

Главный минус Овна — неконтролируемые вспышки гнева. Не имеет значения, что минуту назад вы вручили этому человеку бесценный подарок. Он может запросто накричать и серьезно обидеться. На что? Известно только ему.

По статистике, представители этого знака часто страдают маниакально-депрессивными психозами с преобладанием фазы мании. Однако если Овны вовремя замечают расстройство и обращаются к медикам за советом — комфортная жизнь с ними обеспечена.

Телец

Телец — человек приземленный. Однако ничто не мешает ему верить в существование сверхъестественного. У него есть масса всяких ритуалов, направленных на улучшение жизни. Например, ему важно встать с постели с левой ноги и обязательно сделать три глотка кофе, а затем — воды.

Подобные странности в поведении часто диагностируются как классическое обсессивно-компульсивное расстройство. К счастью, никакой опасности для окружающих оно не несет.

Близнецы

Представителю этого знака свойственны сильные перепады в настроении. Безудержный смех может смениться глубокой тоской, и выдержать это под силу не каждому партеру Близнецов. Этот человек так сильно стремиться понравится окружающим, что теряет себя. Развивается страшная неуверенность, откуда недалеко и до депрессии.

Часто Близнецы лечатся от маниакально-депрессивного психоза — одного из видов расстройства личности. Рожденным под этим знаком людям следует быть избегать употребления алкоголя и дурманящих веществ.

Рак

Рак часто страдает паранойей. От рождения у него слабая и ранимая психика: постоянно что-то мерещится, нередко накрывают депрессии. Представитель этого знака склонен винить во всем судьбу. Он постоянно избегает ответственности и прячется за спины сильных.

Главная опасность такого состояния в том, что у страшащегося всего и всюду рождаются мысли о кончине. Причем Рак может сначала убить того, кто его пугает, и только после этого наложить на себя руки. Представители этого знака часто становятся кровожадными преступниками.

Лев

Лев слишком переоценивает свои возможности, отсюда и все проблемы. Он — классический нарцисс: боится остаться позади, а потому нередко лезет по головам, досаждая окружающим.

Представители этого знака одержимы идеей подчинить себе людей. Именно поэтому в паре с ними бывает некомфортно. Впрочем, если партнеры умеют держать удар — отношения обязательно сложатся.

Дева