Брат сидел, дочка лежала в дурдоме, а экс-муж умер на телешоу. Скандальное прошлое Маши Распутиной

Маша Распутина ФОТО: Антенна

«Поцелуй меня при всех»

В середине 90-х за Распутиной начал ухаживать бизнесмен Виктор Захаров. В первый же день знакомства, на музыкальном фестивале на Мадейре, мужчина повел любимую певицу в ресторан, где потратил 25 тысяч долларов на вино. Маша не удивилась широкому жесту: гораздо больше ее тогда волновал семейный статус кавалера — тот был женат.

Несколько лет певица игнорировала поклонника, но когда судьба свела их снова, сменила гнев на милость, поверив в искренность чувств. В 1999-м влюбленные обвенчались, а в 2000-м у них родилась общая дочка Маша. Из-за декрета и ультиматума мужа артистка прервала концертную деятельность: Захаров заявил, что ему не нужна гастролерша. Впоследствии супруги достигли компромисса, почему же тогда последние шесть лет о творчестве звезды почти ничего не слышно?

«Карьера — это ничто. Для меня семья, муж, дети — это идеал. Дом — моя крепость. Когда ты попадаешь в теплое гнездышко, оттуда тяжело выйти. Естественно, я должна, если у меня есть друг по жизни, то я не могу просто взять и уехать. Он мужчина, а не девочка, которой можно просто сказать: «Сядь и сиди». Я считаю себя на втором месте в семье», — рассуждала артистка.

В «Секрете на миллион» певица утверждала, что укрощение строптивой Захарову удалось с блеском, и она до сих пор в клетке, словно покорная пташка. Однако в 2019-м поклонники усомнились в том, что в семье Марии царит патриархат: вокалистка выгнала мужа из дома, поставив ультиматум — или он сбросит набранные за январские праздники килограммы, или может не возвращаться.

«К сожалению, сбросить пять килограммов за одну неделю не получилось, справился за две, но жена все равно похвалила, — делился со «СтарХитом» Виктор Захаров. — В итоге вернулся домой. Чувствую себя намного лучше! Такая легкость во всем теле. С Машей у нас снова все хорошо. Благодарен ей за то, что следит за моим здоровьем».

«Пунктик» про похудение появился у звезды не просто так: Захаров склонен к полноте, и в нулевых уже сбрасывал 23 лишних килограмма по просьбе супруги. Сама же Мария давно исключила из рациона сладости, алкоголь и копчености, регулярно занимается гимнастикой, плаванием и бегом, чтобы не терять форму. Судя по восхищенным комментариям подписчиков, после 50 артистке удалось остаться подтянутой и сексуальной.

«Тропинка старая уходит в прошлое»

В 90-е имя Распутиной часто употреблялось в отношении скандалов: то ходили слухи о том, что певица оскорбила «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой, и поэтому несколько лет коллеги не появлялись вместе на сцене, пока не произошло негласное перемирие; то черная кошка пробежала между Машей и Филиппом Киркоровым. «Мы начали выяснять, кто из нас звезда большего калибра. Но то были детские разборки. Сейчас-то мы помудрели, повзрослели», — поясняла артистка после примирения с Королем российской эстрады.

Самые бурные дискуссии в Сети начинались с вопросов о старшей дочке Маши Распутиной, но и другие родственники вызывали неподдельный интерес у публики. Так, в 2018-м в СМИ появлялись новости о том, что Распутина и Захаров купили роскошную квартиру Нелли, дочке бизнесмена от первого брака. А в прошлом году в программу «Звезды сошлись» на НТВ пришел сын Виктора Роман, который признался, что дважды сидел в тюрьме и имеет 27 неофициальных детей, но алиментов не платит.

Тюремное прошлое тяготило и брата Распутиной Николая: за убийство ребенка сожительницы мужчину осудили на 10 лет. Агеев утверждал, что малыш поскользнулся в ванной и умер в результате несчастного случая, но ему никто не поверил, кроме сестры. Мария узнала, что другие уголовники систематически избивали родственника и едва не отправили его на тот свет, поэтому обратилась за помощью к Иосифу Кобзону. В итоге Николая Агеева перевели в другую колонию, а его срок сократился на год и месяц. Более того: в дальнейшем дело пересмотрели, и все обвинения сняли за недоказанностью.

«Мне тогда понравился ответ Марии, — вспоминал Николай. — Она сказала: «Если бы я хоть на миг подумала, что это совершил он, то я своими руками либо убила, либо отравила»



