Как Филипп Киркоров намерен поступать с женихами дочери?
Филипп Киркоров, с размахом отметивший день рождения в начале мая, души не чает в своих детях. Мысли об их будущем волнуют артиста сейчас больше других вещей, пишет Пятый канал.
Филипп Киркоров, с размахом отметивший день рождения в начале мая, души не чает в своих детях. Мысли об их будущем волнуют артиста сейчас больше других вещей, пишет Пятый канал.
Особенно переживает он за девятилетнюю дочь Аллу-Викторию. В интервью изданию «Собеседник» певец рассказал, как намерен оберегать наследницу, когда станет старше, и вокруг нее будут виться ухажеры.
— философски заметил артист.
За сына Мартина король поп-эстрады переживает не меньше. По его словам, мальчику не повезло — он унаследовал от знаменитого родителя неприятную фобию: боязнь темноты. Сам певец уже привык засыпать с включенным ночником или телевизором, и сетует, что такая же участь уже настигает его сына.
Дети Киркорова появились на свет от суррогатных матерей, Алла-Виктория в 2011 году, а ее брат Мартин годом позже. Артист обожает своих отпрысков и часто появляется с ними на публике.