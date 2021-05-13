Принцы Гарри и Уильям не пошли на примирение даже после похорон деда

По его словам, наметившееся после кончины принца-консорта примирение так и не состоялось. На пользу не пошёл и долгий разговор принцев после похорон.

Все мои источники говорят мне, что в данный момент они не разговаривают,

Ранее стало известно, что принц Гарри после похорон деда — герцога Эдинбургского Филиппа — проговорил около двух часов с братом и отцом в Виндзорском замке. Все трое после церемонии похорон встретились в замке, чтобы провести время вместе, вдали от камер. Принц Гарри встретился с Уильямом и Чарльзом впервые после скандального интервью, которое они дали с его супругой Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.