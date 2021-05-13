Телешоу с популярной американской ведущей закроют после 19 лет в эфире

Как объяснила ведущая, «творческому человеку постоянно необходимо решать сложные и интересные задачи — каким бы прекрасным ни было шоу, оно перестало быть такой задачей». Дедженерес призналась, что задумывалась о закрытии программы еще в 2019 году, после окончания 16 сезона, однако согласилась продлить работу над проектом еще на три года.

Комментируя заявления своих коллег об атмосфере за кулисами передачи и о сексуальных домогательствах со стороны продюсеров телепроекта, ведущая отметила, что скандал повлиял на шоу, однако решение о его закрытии она приняла по другим причинам.

Эллен Дедженерес добавила, что не уверена, чем займется в дальнейшем, но «это будет связано с кино». Кроме того, телеведущая намерена заняться проблемами окружающей среды, сообщает Lenta.ru.

Ранее бывшие сотрудники шоу Эллен рассказали об атмосфере за кулисами передачи. По их словам, на проекте царят расизм, страх и запугивание, хотя сама программа и строится вокруг идеи доброты. Кроме того, они пожаловались на сексуальные домогательства со стороны продюсеров телепроекта. В ответ ведущая заявила, что с ростом проекта она не могла контролировать все самостоятельно и делегировала некоторые свои обязанности другим.

«Шоу Эллен Дедженерес» идет с 2003 года, Дедженерес была и остается его бессменной ведущей. Она получила 11 премий «Эмми». Кроме того, она дважды была ведущей церемонии вручения премии «Оскар».



