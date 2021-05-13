Чт, 13.05.2021
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Хирурги назвали самую популярную операцию в пандемию

Ринопластика. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Пластические хирурги назвали самую популярную операцию в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Рамблер» со ссылкой на HypeBae.

Специалисты Американского общества пластических хирургов опубликовали ежегодный отчет о главных тенденциях 2020 года. Оказалось, чаще всего пациентам делали ринопластику. Второе место заняла пластика век, а третье — подтяжка лица.

Некоторые эксперты связывают популярность ринопластики с «эффектом Zoom», когда из-за частых видеоконференций и звонков люди начинают больше обращать внимание на изъяны своей внешности.

Кроме того, спрос на пластическую хирургию вырос из-за того, что врачи чаще рекламировали результаты своих работ в социальных сетях.


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