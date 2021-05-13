Хирурги назвали самую популярную операцию в пандемию
Пластические хирурги назвали самую популярную операцию в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Рамблер» со ссылкой на HypeBae.
Пластические хирурги назвали самую популярную операцию в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Рамблер» со ссылкой на HypeBae.
Специалисты Американского общества пластических хирургов опубликовали ежегодный отчет о главных тенденциях 2020 года. Оказалось, чаще всего пациентам делали ринопластику. Второе место заняла пластика век, а третье — подтяжка лица.
Некоторые эксперты связывают популярность ринопластики с «эффектом Zoom», когда из-за частых видеоконференций и звонков люди начинают больше обращать внимание на изъяны своей внешности.
Кроме того, спрос на пластическую хирургию вырос из-за того, что врачи чаще рекламировали результаты своих работ в социальных сетях.