Нужно ли пить витамин D летом и как понять, что его не хватает

Зачем нам витамин D, к чему может привести его дефицит, нужно ли принимать добавку летом и как это правильно делать – рассказала кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эндокринолог Анна Шаргородская.

Неужели витамин D так важен для организма?

Очень важен: холекальциферол – таково медицинское название витамина D3 – отвечает за множество жизненно важных процессов в организме человека. Так, витамин D помогает иммунной системе побороть инфекции, помогает при развитии плода у будущих мам, отвечает за деление здоровых клеток и при этом тормозит развитие атипических, то есть раковых. Для мужчин витамин D – один из самых важных, потому что без него не происходит полноценного выработки тестостерона, главного мужского полового гормона. Витамин отвечает за производство в организме сперматозоидов и их качество.

И у мужчин, и у женщин без витамина D не будет полноценного процесса отложения кальция в костной ткани, а значит, кости и зубы не будут крепкими. Еще холекальциферол отвечает за полноценную работу щитовидной железы и свертываемость крови. А также регулирует обменные процессы в организме, поэтому при недостатке витамина D (а его дефицит часто наблюдается у полных людей) сложнее похудеть и удержать вес в норме. Как видите, допускать дефицит витамина D опасно для здоровья. А мнение, что весной и летом недостатка в холекальцифероле быть не может из-за того, что солнца много, весьма распространенный миф.

Почему возникает дефицит витамина D летом?

Если вы проводите лето на открытом воздухе, находясь на солнце хотя бы 40 минут в день, то этого вполне достаточно, чтобы обеспечить себе суточную норму витамина D. Исключение – пожилые люди, у которых преобразование витамина D в коже замедлено. А еще немаловажен образ жизни: если ваше лето проходит в офисе и дома, то оно мало чем отличается от осени или зимы в плане обеспечения организма "солнечным витамином".

К недостатку витамина D могут приводить и проблемы со здоровьем: болезни почек, печени, щитовидной железы, прием некоторых медикаментов. Поэтому в таких случаях его необходимо принимать дополнительно.

Сколько витамина D нужно принимать в качестве добавки?

Профилактическая доза витамина D для пожилых людей – 1000-2000 единиц (ЕД) в сутки. Вообще взрослому человеку самостоятельно, без контроля уровня витамина D в крови, можно его принимать в профилактической дозе до 2000 ЕД.

Точно определить, есть ли у вас недостаток холекальциферола, поможет специальный анализ крови. При явном дефиците дозировку и препарат поможет определить врач. Также на недостаток в организме витамина D могут указывать ломкость ногтей и волос, частые простуды, хроническая сонливость, усталость, бессонница, невозможность зачать ребенка. Но для 100%-ной уверенности нужно сдать анализ.

Важный момент – при приеме высоких доз витамина D контроль его уровня в организме обязателен! Поскольку переизбыток холекальциферола может вызвать избыточное отложение кальция в костях, камни в желчном пузыре и почках, сильные головные боли.

Поэтому прием любых препаратов и пищевых добавок нужно согласовывать со специалистами.



