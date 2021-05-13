Бывшая однокурсница принца Уильяма и Кейт Миддлтон рассказала, как развивались их отношения

Всякий раз, когда Кейт была в комнате, Уильям обращал на нее внимание. Когда мы обедали в столовой и они разговаривали, было удивительно видеть, насколько их общение было естественным, как много им нужно было сказать друг другу. Оглядываясь назад, я вспоминаю все эти незначительные моменты, но именно благодаря им я тогда и подумала, что у них действительно может что-то получиться,