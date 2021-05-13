Экс-жена Путина подала миллионный иск на Burger King

Издание сообщает, что три исковых заявления были поданы из-за долгов, которые ООО и еще две фирмы не вернули «Меридиану». Размер наиболее крупного из них составляет 5,5 млн рублей (61 000 евро).

Известно, что ООО «Бургер Рус» входит в сеть Burger King в России, а долг возник из-за невыплаты субаренды помещений в здании на Воздвиженке в Москве. Согласно информации издания, договор с «Меридианом» ООО заключило семь лет назад, сообщает Topnews.

Еще два иска поданы на японский ресторан «Ваби Саби» – полмиллиона рублей (5 555 евро), – и ООО «Галерея Алекс» – 1,1 млн (12 222 евро). Издание сообщает, что судебные заседания пройдут в мае – июле этого года. СМИ выяснило, что Очеретная владеет 99% доли в ООО «Меридиан», которое специализируется на управлении недвижимостью. В прошлом году прибыль компании составила 13,1 млн рублей (145 555 евро).

Также «Меридиану» принадлежит 7% доли в МФО CarMoney, свидетельства об этом есть в списке акционеров МФО. Контроль за МФО проводится через офшор на Кипре, компанию Carmoney CY LTD. В финансовом отчете есть данные, что Людмила Очеретная живет в российской столице.

Ранее Topnews сообщал, что СМИ удалось узнать, чем сейчас занимается экс-супруга российского лидера. По их информации, Людмила Путина снова вышла замуж и сменила фамилию.

Известно, что сейчас Людмила Очеретная (урожденная Шкребнева) до 2013 года была супругой президента РФ Владимира Путина. Их брак продлился почти тридцать лет.

Через несколько лет после развода Людмила Путина стала женой главы Центра развития межличностных коммуникаций и ИД «Литературная учеба» Артура Очеретного.

Теперь она носит его фамилию, что журналистам удалось узнать из отчета по финансам компаний Очеретной.



