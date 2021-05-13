Анастасия Мельникова сильно изменилась после перенесенного коронавируса

Кроме того, 51-летняя Мельникова активно ведет различные общегородские мероприятия в Петербурге. Так, в Ледовом Дворце прошел праздничный концерт, посвященный 9 мая. Актриса как всегда была яркой, зажигательной и говорливой, но поклонники обратили на внешний вид звезды.
Невооруженным глазом было видно, что звезда «Улиц разбитых фонарей» набрала лишний вес. При этом непонятно, что стало причиной столь резких перемен во внешности любимой актрисы, которая всегда следила за собой и считалась эталоном стиля в северной российской столице.
Возможно, Мельникова еще не до конца пришла в себя после того, как переболела коронавирусом зимой. О болезни она сама рассказала зимой в социальных сетях. «Я и дочь Маша на самоизоляции. Простите, если не смогу активно работать, отвечать на звонки некоторое время. Мы с Машей лечимся и не теряем оптимизма, не паникуем, ведь наши предки пережили более страшное — ленинградскую блокаду военного времени. Всем желаю быть осторожными, соблюдать меры безопасности и продолжать верить, что скоро все изменится к лучшему. Иначе и быть не может», — сообщила 51-летняя артистка. Напомним, COVID-19 каждый переносит по-разному, в том числе и возможен набор лишнего веса, который потом сложно согнать.