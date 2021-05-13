Анастасия Мельникова сильно изменилась после перенесенного коронавируса

Возможно, Мельникова еще не до конца пришла в себя после того, как переболела коронавирусом зимой. О болезни она сама рассказала зимой в социальных сетях. «Я и дочь Маша на самоизоляции. Простите, если не смогу активно работать, отвечать на звонки некоторое время. Мы с Машей лечимся и не теряем оптимизма, не паникуем, ведь наши предки пережили более страшное — ленинградскую блокаду военного времени. Всем желаю быть осторожными, соблюдать меры безопасности и продолжать верить, что скоро все изменится к лучшему. Иначе и быть не может», — сообщила 51-летняя артистка. Напомним, COVID-19 каждый переносит по-разному, в том числе и возможен набор лишнего веса, который потом сложно согнать.