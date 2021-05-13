Сообщения из ада. О чем переписывались дети в Казани, пока за дверью «стрелок» убивал их друзей

Эксперты уже отметили слаженную работу учителей, которые были обучены технике безопасности. Во многом благодаря их оперативным и продуманным действиям удалось избежать большего количества жертв: педагоги успокоили паникующих детей и объяснили им, как лучше всего вести себя в такой ситуации.

В Сети опубликовали переписку учителя и учеников 8 «Б» класса. «Закройте дверь изнутри, хоть на швабру, хоть на что-нибудь, держитесь все вместе», — писала Татьяна Сергеевна своим подопечным, стараясь прежде всего максимально успокоить их. «Как не паниковать, если в школе стреляют!» — можно увидеть в сообщениях. «Дверь дергают... Кто-то дверь дергает!» — писали испуганные подростки.

Судя по таймингу переписки, дети писали отчаянные сообщения в тот момент, когда Ильназ Галявиев уже ворвался в школу и расстрелял несколько человек. Очевидцы сообщают, что «стрелок» ходил по коридорам здания и пытался зайти в другие кабинеты, чтобы и дальше продолжать пальбу по живым мишеням.

Переписка учеников с педагогом ФОТО: Соцсети

Так, позже одна из свидетельниц трагедии писала в социальных сетях, что Ильназ несколько раз выстрелил по двери одного из кабинетов, но она не поддалась, поэтому он переключил свое внимание на что-то другое. «Жизнь нашего класса держалась на двери кабинета, которую мы успели закрыть на ключ. Она оказалась хорошего качества», — написала Аниса.

Переписка учеников с педагогом ФОТО: Соцсети

Напомним, 11 мая Ильназ Галявиев ворвался в школу, которую окончил 4 года назад, и начал расстреливать людей. Следствие установило, что преступник готовился несколько месяцев: получил разрешение на оружие, купил множество патронов. После убийства нападавший сам сдался полиции, а на допросе назвал себя «Богом».

«Я осознал себя Богом! Но не сразу, а месяца два назад... Во мне стал пробуждаться монстр. Я начал ненавидеть окружающих. Я всегда всех ненавидел, а теперь стал еще больше ненавидеть! Не смейте мне приписывать какую-то экстрасенсорную или психологическую фигню! Мне никто ничего не говорил. У меня нет мамы... У меня нет родителей! Я вас всех ненавижу! Я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, мне не мать», — говорил он на допросе.

Преступник не добрался до детей, который были заперты в классах