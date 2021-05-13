Тетя «казанского стрелка»: «Родители очень его любили, все покупали»

После того как имя «казанского стрелка» всплыло в Сети, его родители перестали выходить на связь с даже с членами семьи. Только родная тетя Ильназа Галявиева согласилась пообщаться с журналистами. Она призналась, что всегда считала племянника очень спокойным и порядочным юношей.

«У брата выросли очень хорошие мальчики. Что с ними случилось? Все мы родные собрались, все в шоке. Ильназ все время в компьютере сидел. Я приходила, он всегда за компьютером. Его старший брат лыжами занимался и на баяне играл. Но Ильназ с ним не ходил на секции. Ему телефоны, компьютеры покупали. Все время тихонько сидел. Хорошо учился же он», — рассказала женщина.

С родителями Ильназа его тетя общалась всего за пару недель до трагедии. Тогда мама и папа «казанского стрелка» вели себя абсолютно нормально, на проблемы в семье не жаловались. Более того, супружеская пара планировала отметить новоселье, даже не представляя, в какой кошмар превратится их жизнь.

По мнению родственницы Галявиева, трагедия могла произойти из-за внешних факторов. «Вот мы по телевизору увидели, как он орал, что матери нет, отца нет… Мы все в шоке были. Родители так его любили, все ему покупали. Или он что-то пил, или ему кто-то что сказал, или компьютер или секта — это не наш Ильназ. Удивительно. Он даже громко так никогда не кричал», — уверена женщина.

Также выяснилось, что у Ильназа не было близких друзей. Преступник мало с кем общался, а большую часть свободного времени проводил дома. После того, как родители переехали в новую квартиру, Галявиев захотел остаться в старой недвижимости. Оказавшись в одиночестве, он начал планировать атаку на школу. «Продукты ему привозили, почти каждый день родители навещали сына. В этом году они приезжали к нам на шашлыки. Все было нормально», — рассказала тетя преступника.

Сейчас Ильназ находится под стражей. Ближайшие два месяйа он проведет в СИЗО в ожидании начала судебных разбирательств.



