Интервью «через стенку», отслеживающие маячки и запрет подарков: как на «Евровидении» борются с коронавирусом

Голландцы начали с того, что каждому прибывшему на конкурс прикрепляют «маячок» на аккредитационный бейдж — по нему теперь можно отслеживать, кто куда пошел, кого встретил и на какое время покинул отель, к примеру. Общаться между собой делегациям нельзя. Все интервью ведутся исключительно «через стенку» в специальных комнатах, санитарную обработку которых производят по нескольку раз за день. Все участники конкурса и все делегации тестируются на наличие вируса раз в два дня и проходят через специальное помещение, где всех «маринуют» в ожидании результатов. Если, не дай бог, у кого-то он будет положительный, всю делегацию отправят на карантин, а живое выступление артиста на конкурсе заменят «резервным», сообщает Super.ru.

Но самое печальное постигло тонны «мерча» и подарков, которые везут на конкурс участники и обожают еврофанаты. Передавать делегациям любые предметы запрещено категорически. Так, к примеру, когда Манижа попыталась презентовать свою толстовку с подарочной флешкой голландской бьюти-блогеру Никки Туториал (ведущей Евровидения в этом году), у нее все тут же конфисковали, а главу российской делегации Юрия Аксюту строго отчитали. Больше всех пострадал Филипп Киркоров, который ввез в Роттердам чуть ли не тонну продукции от молдавской делегации — подарочные боксы от певицы Натальи Гордиенко, которую в этом году он продюсирует на конкурсе. Коробки с кучей разной снеди с символикой Sugar так и осели мертвым грузом в номере Киркорова.

В ужасе от происходящего и сам Филипп — из-за ковидных ограничений вечером в Роттердаме элементарно негде поужинать в ресторане. Работают только веранды и еда навынос — все до 18:00. Приходится перебиваться завтраками в отеле и сэндвичами из американской закусочной за углом. Смирившегося с суровой голландской пандемийной реальностью Киркорова, к примеру, можно наблюдать сидящим на уличной лавочке (в тотал-луке Louis Vuitton) и спокойно поедающим чизбургер с картошкой.

Чрезвычайно «интересной» обещает быть и красная дорожка церемонии открытия «Евровидения», где делегации будут маршировать на «социальной дистанции» от других делегаций, журналистов, фотографов и друг от друга. Накрылся медным тазом и праздничный банкет с вечеринкой — артистов проведут по дорожке и под белы руки уведут обратно.