Необычные туристы: по Старому Таллинну разгуливало семейство чомги

Повар заведения Frank Bistroo Пеэп вышел на улицу попить кофе и увидел необычную картину: по средневековой улице гуляет семейство птицы чомги (большая поганка): мама и шестеро птенцов. Мама была не рада видеть человека и даже покрякала на него.

Кстати чомга или большая поганка была названа птицей года в Эстонии в 2020 году. Размером чомга немного меньше утки. Это птица с тонкой шеей и удлинённым прямым клювом. Спина буровато-рыжая, живот, шея и голова белые. В весеннем оперении на голове у чомги вырастают два тёмных пучка перьев, похожих на «ушки», и рыжий «воротничок» вокруг шеи. Зимой этих украшений у птиц нет.

В брачный период чомги издают далеко слышные крики «куа», «круа» «корр».В Европе на свои места гнездований птицы прилетают в середине марта-апреля. Брачные игры больших поганок проходят в воде, они очень необычны и имеют свой строгий ритуал. Чомги плывут друг к другу, перья воротника распущены, птицы трясут головами и сближаются вплотную. Затем встают в воде вертикально, в «позу пингвина», держа в клюве пучки водорослей и предлагают друг другу в качестве подарка. Чомги строят плавучее гнездо до 60 см в диаметре и до 80 см в высоту, куда самка откладывает 3—4 чисто белых яйца, пишет Википедия.

Строительный материал гнезда представляет собой кучу отмершей растительности, главным образом камыша и тростника. От близости гниющих растений яйца вскоре приобретают бурый цвет. Птенцы вылупляются через 24 дня, они уже опушены и могут плавать. Птенцы прячутся в перьях на спине матери. Летают чомги не очень охотно, но хорошо и быстро.