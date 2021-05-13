Чт, 13.05.2021
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«Запрещенный» на ТВ номер «Уральских пельменей» про испытания вакцины появился в Сети

ФОТО: Скриншот с видео

Юмористы популярного коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников представили зрителям свою новую постановку про испытание вакцины.

Как говорится к аннотации видео на YouTube, сценку не покажут в телеэфире, передает Topnews.ru.

В постановке идет речь о самочувствии испытуемого, которому была сделана экспериментальная прививка.

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