«Запрещенный» на ТВ номер «Уральских пельменей» про испытания вакцины появился в Сети
Юмористы популярного коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников представили зрителям свою новую постановку про испытание вакцины.
Юмористы популярного коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников представили зрителям свою новую постановку про испытание вакцины.
Как говорится к аннотации видео на YouTube, сценку не покажут в телеэфире, передает Topnews.ru.
В постановке идет речь о самочувствии испытуемого, которому была сделана экспериментальная прививка.
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