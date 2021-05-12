Бари Алибасов с сыном снимают порно

Несколько месяцев скандальный шоумен прожил в Калининграде, где восстанавливался после травмы ноги и последующей операции. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Бари Каримович поправился и посвежел. Через какое-то время он начал просить сына отвезти его в Москву, так как соскучился по городу, по друзьям и коллегам. Но Алибасов-младший старался оттянуть этот момент, считая, что папе лучше побыть под присмотром родных. Чтобы чем-то занять отца, Бари-младший приобщил его к заработку на интимных видео.

«У нас в Калининграде свой эротический онлайн-театр Алибасова, – поделился 35-летний Бари-младший в интервью шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1». – Настолько это весело и прикольно! Мы сейчас не претендуем на «Оскар!»

Знакомые Алибасова в шоке от такой новости. «Зачем этот разврат? На что смотрит Бари Каримович? На то, как совокупляются?! Девушки молоденькие раздеваются перед ним – почти инвалидом!» – недоумевают друзья продюсера.

Шоумен, который, кстати, уже прилетел в Москву, призвал неравнодушных не беспокоиться о нем.

«Сейчас нахожусь реабилитационном центре столицы. До этого несколько месяцев был в Калининграде. Приехал в Москву тихо, чтобы меня никто не видел. Не понимаю, что у вас там происходит. Недавно узнал, что сын, оказывается, использует меня (Бари-младший сдавал московскую квартиру отца, а полученные деньги якобы забирал себе)», – отметил с улыбкой 73-летний Алибасов.



