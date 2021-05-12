Россия и Манижа зажгли на второй репетиции «Евровидения» в Роттердаме: европейцы ахнули от такого образа!

Россию на конкурсе представляет Манижа с песней про сильную русскую женщину. Номер получился во всех смыслах зажигательный и вторая репетиция уже очень напоминает самый конечный результат, который увидит вся Европа уже 18 мая в после 22:00 по эстонскому времени.

Кроме того, европейские журналисты уже оценили по достоинству не только российскую песню, но и внешний вид Манижы за кулисами. Во время одной из автограф-сессий сегодня российская артистка была одета в розовый спортивный костюм, который очень понравился прессе, о чем было написано в блоге на сайте Eurovision.tv.

Манижа раздает автографы под своим портретом в журналах. ФОТО: eurovision.tv

Стоит отметить, что российский национальный костюм-трансформер во время номера привлекает нас куда больше. Он изображен на главной фотографии в статье. Смотрите!

Букмекеры прогнозируют России 14 место на конкурсе. А вот шансы Украины на победу после новости о возможной болезни коронавирусом солистки коллектива Go_A сильно возросли. Группа поднялась в рейтинге на 9 место. Эстония по-прежнему находится в рядах аутсайдеров этого года.



