«Мозговой туман» и усталость указывают на постковидный синдром

Научные специалисты, представляющие Клинику Мэйо (США), рассказали о проявлениях постковидного синдрома, также известного как долгий COVID. Своими данными они поделились в публикации журнала Mayo Clinic Proceedings. В ней говорится, что постковидному синдрому свойственны «хроническая усталость, а также проблемы с мышлением, известные как «мозговой туман», пишет Medikforum.ru.

Среди других состояний, которые указывают на долгий коронавирус, экспертами были названы

депрессия,

тревожность,

расстройства настроения,

быстрая утомляемость.

По словам ведущего автора исследования, доктора Грега Ваничкачорна, негативные симптомы неврологического характера проявлялись даже у людей с нормальными анализами. Перенеся коронавирус, многие столкнулись с тем, что не справляются, как раньше, с решением повседневных задач, не могут нормально работать – пациенты начали элементарно хуже соображать, их проблемы были когнитивного свойства.



