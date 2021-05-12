«Всех забывает». У Светланы Светличной очень плохо с памятью

Примечательно, что родственники артистки опровергают эту информацию и утверждают, что у нее только незначительные проблемы с давлением. По словам источника, ситуация намного сложнее, поскольку Светличная практически ничего не помнит и забывает всех людей, с которыми когда-либо виделась, передает Medikforum.ru.

«Всех забывает, но кокетничает», - отметил источник.

Проблемы со здоровьем у артистки начались после одного инцидента, когда во время съемок документального фильма на нее упал осветительный прибор. Вскоре после инцидента у актрисы обнаружили сотрясение мозга.

«Солнце светит, а у меня радости нет, я не знаю, дойду я до магазина или нет», — сказала актриса. Она отметила, что близкие помогают ей и стараются поддерживать, однако настроение накануне дня рождения у нее не праздничное, пишет Lenta.ru.

На уточняющий вопрос журналистов, неужели артистка готовится к смерти, она ответила утвердительно. Светличная пояснила, что еще недавно была бодра и могла пуститься в пляс, услышав музыку, однако сейчас даже не думает об этом.



