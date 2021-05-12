Об успехе Эстонии помнит весь мир: 20 лет назад мы стали первой страной бывшего СССР, выигравшей «Евровидение»

Участвовавшая в конкурсе «Евровидение» с 1994 года Эстония стала первой страной бывшего Советского Союза, которая победила. К этому мы шли всего лишь 8 лет. После повторить успех не удается вот уже 20 лет. Букмекеры в этом году не обещают обаятельному Уку Сувисте ничего хорошего, но мы понимаем, что ситуация может измениться в любой момент и место в финале артист запросто сможет себе обеспечить, если покажет Европе всё, на что способен.

История Эстонии на «Евровидении» началась на самом деле еще в 1993 году, но тогда были более жесткие отборы и республику не допустили до конкурса. А в 1994 году мы были впервые на сцене, страну представляла артистка Сильви Врайт с песней на эстонском языке «Nagu Merelaine», заняв 24 место в ирландском Дублине.

Первые годы участия Эстонии в конкурсе были особенно успешными. В период с 1996 по 2002 год страна вошла в ТОП-10 в 6 из 7 конкурсов, включая четвертое место в 2000 году, победу в 2001 году и третье место в 2002 году.

После того, как Эстония в период с 2004 по 2008 год пять конкурсов подряд не смогла пройти в финал «Евровидения», эстонцы пересмотрели свой национальный отбор, и в 2009 году на свет появился конкурс Eesti Laul. Он изменил судьбу Эстонии, и страна почти покорила Москву в 2009 году, заняв на конкурсе достойное 6 место. Что еще более важно для эстонских музыкантов, Eesti Laul также стал стартовой площадкой для новых талантов в стране.

Латвия победила на конкурсе сразу же после Эстонии, Таллинн передал эстафетную палочку Риге, а вот третьей прибалтийской стране пока в конкурсе не везет, Литве еще не удавалось ни разу победить на «Евровидении». Россия выигрывала тоже лишь однажды, а вот Украина может похвастаться двумя победами - Джамалы и Русланы. Республика Беларусь, как и Литва, ни разу не принимала у себя песенный конкурс.

Вот ТОП-10 самых удачных выступлений Эстонии на «Евровидении» в разные годы:



