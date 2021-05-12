Дуа Липа объявлена лучшей певицей по версии BRIT Awards
Церемония вручения наград BRIT Awards состоялась на стадионе O2 Arena. Лучшей певицей стала Дуа Липа, а её альбом Future Nostalgia объявлен лучшей пластинкой в Великобритании, сообщает News.ru.
Церемония вручения наград BRIT Awards состоялась на стадионе O2 Arena. Лучшей певицей стала Дуа Липа, а её альбом Future Nostalgia объявлен лучшей пластинкой в Великобритании, сообщает News.ru.
Two BRIT Awards and an incredible performance, what a night for @DUALIPA! 👏 #BRITs pic.twitter.com/owbSGVRtpv— BRIT Awards (@BRITs) May 11, 2021
Также победу одержал рэпер J Hus. Среди групп награду завоевало поп-трио Little Mix. Лучшей британской песней признана композиция Гарри Стайлз Watermelon Sugar.
В номинации «Прорыв года» первой стала Арло Паркс, титул «Глобальная икона» получала Тейлор Свифт, а приз «Восходящая звезда» — Griff.
В международных номинациях артистами года стали Билли Айлиш и The Weeknd.
Ранее стало известно, что американский телеканал NBC, традиционно показывавший церемонию вручения премии «Золотой глобус», отказался от трансляции шоу в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в должной мере разнообразие общества США, заявили представители компании.