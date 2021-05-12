Ср, 12.05.2021
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Дуа Липа объявлена лучшей певицей по версии BRIT Awards

Дуа Липа ФОТО: JOHN MARSHALL / HANDOUT / EPA

Церемония вручения наград BRIT Awards состоялась на стадионе O2 Arena. Лучшей певицей стала Дуа Липа, а её альбом Future Nostalgia объявлен лучшей пластинкой в Великобритании, сообщает News.ru.

Также победу одержал рэпер J Hus. Среди групп награду завоевало поп-трио Little Mix. Лучшей британской песней признана композиция Гарри Стайлз Watermelon Sugar.

В номинации «Прорыв года» первой стала Арло Паркс, титул «Глобальная икона» получала Тейлор Свифт, а приз «Восходящая звезда» — Griff.

В международных номинациях артистами года стали Билли Айлиш и The Weeknd.

Ранее стало известно, что американский телеканал NBC, традиционно показывавший церемонию вручения премии «Золотой глобус», отказался от трансляции шоу в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в должной мере разнообразие общества США, заявили представители компании.


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