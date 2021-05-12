Дуа Липа объявлена лучшей певицей по версии BRIT Awards

В международных номинациях артистами года стали Билли Айлиш и The Weeknd .

Ранее стало известно, что американский телеканал NBC, традиционно показывавший церемонию вручения премии «Золотой глобус», отказался от трансляции шоу в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в должной мере разнообразие общества США, заявили представители компании.