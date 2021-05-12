Опять не тот единственный? Виолончелистка Сильвия Ильвес рассталась с возлюбленным
Мать четверых детей, знаменитая эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес (28) рассталась со своим возлюбленным Марселем Китсом (26).
Мать четверых детей, знаменитая эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес (28) рассталась со своим возлюбленным Марселем Китсом (26).
В публикации на своей странице в Instagram она написала, что решила подарить Марселю свободу, еще одной причиной расставания она назвала то, что безумно любит молодого человека, но хочет, чтобы его жизнь сложилась хорошо.
Парой молодые люди стали в мае прошлого года, то есть пробыли вместе они ровно год.
Сильвия Ильвес отказалась дать порталу Elu24 комментарий по поводу расставания.