«Белоснежку» заподозрили в пропаганде культуры насилия

Среди прочего гостям парка показываютпоцелуй принца, после которого главная героиня освободится от чар Злой Королевы. Тремейн и Дауд считают, что здесь не идёт речь о настоящей любви, так как поцелуй происходит без взаимного согласия.

Разве мы ещё не сошлись на том, что тема согласия в ранних фильмах Disney является серьёзной проблемой? Учить детей целоваться, не убедившись, что обе стороны готовы к взаимодействию — это плохо, — уверены редакторы.

Тремейн и Дауд удивляются, что Disney до сих пор показывает «устаревшее представление о том, что мужчина может делать с женщиной», и предлагают изменить финал истории, сообщает News.ru.

Ранее сообщалось, что игрушка, известная как Mr Potato Head (Мистер Картофельная Голова), перестанет быть «мистером». Классическую игрушку, появившуюся на свет почти 70 лет назад, ждёт ребрендинг. Теперь это будет Potato Head on packaging (Картофельная Голова из упаковки). Смена имени стала результатом переосмысления для современных потребителей, заявили в компании-производителе.



