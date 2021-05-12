Kas Eesti rõivafirma tellib müüdavat kaupa tegelikult Hiinast? ФОТО: Lugeja foto

В редакцию портала Elu24 обратилась разочарованная клиентка, которая заказала одежду у эстонского бренда Peachlabel, но затем заметила нечто странное: на внутренней этикетке были написаны китайские иероглифы. Анет Пылисмяэ, генеральный директор Peachlabel, признается, что сотрудничает с производителями в Азии и Европе от Пакистана и Китая до Румынии и Латвии. «Леггинсы Peachlabel - это наша собственная разработка, над которой мы работаем почти год», - подтверждает Пылисмяэ.

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По словам женщины, пожелавшей остаться анонимной, вся одежда Peachlabel заказывалась на дисконтной платформе AliExpress.

Даже этикетка внутри была китайская, только цена была сильно преувеличена,