В редакцию портала Elu24 обратилась разочарованная клиентка, которая заказала одежду у эстонского бренда Peachlabel, но затем заметила нечто странное: на внутренней этикетке были написаны китайские иероглифы. Анет Пылисмяэ, генеральный директор Peachlabel, признается, что сотрудничает с производителями в Азии и Европе от Пакистана и Китая до Румынии и Латвии. «Леггинсы Peachlabel - это наша собственная разработка, над которой мы работаем почти год», - подтверждает Пылисмяэ.