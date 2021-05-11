В Таллинне снова снимают нечто грандиозное. Что за кино? Скорее смотрите!

Основанный на рассказах Эдуарда Борнхёэ художественный фильм переносит зрителя в конец позапрошлого века. По словам режиссера фильма Айна Мяэотса, литературное произведение о жажде славы и самореализации можно будет увидеть в новой интерпретации. Например, сценарист Отт Килуск, вписал в сценарий ключевых персонажей из других рассказов Эдуарда Борнхёэ, пишет rus.err.ee.

Фильм вдохновлен произведениями Борнхёэ, но на их основе создана содержательная комедия с новыми персонажами и историей. Эта история об амбициях, любви и человеческой глупости. 7

В главных ролях Карл Роберт Сааремяэ и Вейко Порканен, к которым также присоединятся известные эстонские актеры.

«Шуты славы» - первая часть сатирических рассказов Эдуарда Борнхёэ «Таллинские шуты и шутихи» (1892 год). Основная часть сцен будет снята в Таллинне, затем съемочная группа переместится в Вильянди.

В съемках фильма также примут участие Майкен Пиус, Отт Сепп, Саара Нюганен, Марин Хейнат и другие.



