Ср, 12.05.2021
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Свершилось! Латвийский TikTok дом ищет блогеров в Эстонии, какие блага это даст участникам?

ФОТО: fam3_house

Первый и единственный в Балтии TikTok дом «Fam3 House» ищет блогеров из Эстонии, сообщает портал balticevents.info. На данный момент в доме, который находится в Латвии, живут уже 6 блогеров и все они активно снимают контент, как для своих акаунтов, так и для официального профиля дома.

Аудитория TikTok дома «Fam3 House» на сегодняшний день составляет более 300 тысяч подписчиков и это число с каждым днем становится все больше и больше. В TikTok команда превзошла отметку в 8,5 миллионов по просмотру одного ролика, а также 740 тысяч лайков, 65 тысяч репостов и более 10 тысяч комментариев под одним видео. В профилях блогеров «FAM3 HOUSE» есть более 20 видео, которые уже набрали более миллиона просмотров.

Как попасть в команду «Fam3 House?

1. Обязательно подпишись на аккаунты дома в Instagram и TikTok;

2. Сделай репост этого поста у себя в Instagram Storys с подписью: «ХОЧУ В @fam3_house»;

3. Отметь в комментарии друзей, которым это тоже будет интересно! Чем больше комментариев, тем больше шансов!; 

4. Присылай заявку в Instagram-Директ @fam3_house, где надо будет указать:

⁃ Свое имя и возраст;

⁃ Короткий рассказ о себе;

⁃ Ссылку своего аккаунт в TikTok; 

5. Запиши ролик в своем TikTok аккаунте, где коротко расскажи или покажи, почему должны взять в дом именно тебя! Обязательно отметь @fam3_house под видео! 

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