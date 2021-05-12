Дочь Веры Брежневой опубликовала такие жаркие фото в Instagram, что постыдилась и сразу их удалила

Соня Киперман — дочка Веры Брежневой и бизнесмена Виталия Войченко. Расставшись с отцом Сони, певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана, под фамилией которого девушка и фигурирует в соцсетях. Блондинка сейчас живет и учится в США, куда переехала, как только получила паспорт. Она строит модельную карьеру и хочет сниматься в кино. Певица и дочка видятся не так часто, но это не сказывается на их теплых отношениях. Они выкладывают трогательные совместные фото и упоминают друг друга в соцсетях.